Sponde, assist e gol, Olivier Giroud tra Milan e Nazionale francese sta avendo un rendimento Mondiale e ora vuole il sorpasso a Henry

Sponde, assist e gol, Olivier Giroud tra Milan e Nazionale francese sta avendo un rendimento Mondiale e ora vuole il sorpasso a Henry.

A 35 anni non vuole di certo fermarsi e contro la Danimarca vuole segnare ancora per raggiungere l’ex Arsenal. La quota gol del francese del Milan segna meno 2 da Thierry e Olivier non ha intenzione di rallentare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

The post Giroud, caccia ad altri record in Francia: nel mirino c’è Henry appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG