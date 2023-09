Olivier Giroud ha tenuto in ansia il Milan per il problema alla caviglia, ma non è il solo calciatore ad essersi infortunato in questa sosta

Da Giroud a Chiesa, passando per Pellegrini e Sanchez. La sosta nazionali continua a mietere delle vittime in termini di infortuni, come di consueto. Un problema che non riguarda soltanto il Milan.

La Stampa, nell’edizione odierna, analizza la questione degli infortunati con le nazionali e titola: «I gioielli tornano a casa da Chiesa a Giroud, pesano gli infortuni nelle nazionali».

