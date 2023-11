Giroud e le 100 presenze con il Milan: il VIDEO sui social rossoneri con le parole di Furlani e dell’attaccante

Giroud è stato premiato durante l’allenamento odierno per aver raggiunto le 100 presenze in rossonero.

FURLANI- «Complimenti a nome della società e soprattutto a nome di tutti i tifosi del Milan per le 100 partite».

GIROUD – «Grazie a tutti, grazie alla società, grazie al mister, grazie a voi ragazzi, sono molto orgoglioso per questo e anche molto grato di avere l’opportunità di godere anche a 37 anni. Come ha detto Simon, quando ero più giovane ero un tifoso del Milan. Con tutti questi grandi giocatori che hanno giocato per il Milan… sono molto fiero».

