Giroud: «Grande vittoria con un grande tifo». Poi parla anche del debuttante Simic: le sue parole attraverso i social

Olivier Giroud è intervenuto sul proprio profilo Instagram dopo la vittoria del Milan contro il Monza. Ecco il suo messaggio.

GIROUD – «Grande vittoria in casa con un grande tifo dei nostri tifosi. Ben fatto Jan Carlo Simic per il tuo gol al tuo debutto in Serie A fratello»

