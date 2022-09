Giroud, miglior avvio di sempre: il Milan vuole il rinnovo per l’attaccante che ha già realizzato 5 reti

Come scrive Tuttosport questo è il miglior avvio stagionale di sempre per Olivier Giroud. Il francese ha realizzato 5 gol ufficiali tra Milan e Francia, mai start fu così bruciante a livello realizzativo. Il Diavolo se lo gode e in queste settimane di emergenza offensiva gli sta affidando tutto il peso dell’attacco.

Intanto la dirigenza rossonera ha avviato i contatti per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024.

The post Giroud, miglior avvio di sempre: il Milan vuole il rinnovo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG