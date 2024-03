Giroud o Jovic per Verona Milan? Pioli ha preso una decisione per la sfida del Bentegodi: giocherà lui in coppia con Leao

Manca sempre meno alla sfida di domani tra Verona e Milan, gara valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A.

Nonostante Olivier Giroud abbia giocato giovedì a Praga in Europa League, Pioli dovrebbe decidere di puntare ancora sull’attaccante francese. Solo panchina dunque per Luka Jovic, che potrà essere comunque una risorsa preziosa a gara in corso.

