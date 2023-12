Giroud rinnova col Milan o va via a zero? È già stata presa questa decisione sul futuro del centravanti francese

A fine stagione scadrà il contratto in essere di Olivier Giroud con il Milan. Una situazione che impone il club rossonero a delle riflessioni: rinnovargli il contratto per un’altra stagione o lasciarlo andare via a zero?

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, all’attaccante francese verrà presto rinnovato il contratto per un’ulteriore stagione: vestirà la maglia del Milan fino a giugno 2025.

