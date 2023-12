Mercato Milan, l’infortunio di Tomori stravolge i piani: cosa succederà nella prossima sessione di gennaio

L’infortunio che Tomori ha rimediato nell’ultima trasferta del Milan a Salerno può stravolgere i piani del club rossonero sul mercato.

Come riportato da Nicolò Schira, infatti, Gabbia dovrebbe rientrare presto alla base ma potrebbe non essere l’unico rinforzo nel reparto. I rossoneri avrebbero in mente di prendere anche un altro centrale per sopperire ai tanti infortuni delle ultime settimane.

