Classifiche Serie A a confronto: il Milan ha meno punti di un anno fa, vola il Bologna di Thiago Motta e il Napoli…

Il Milan dopo 17 giornate del campionato di Serie A 2023-24 ha raccolto meno punti rispetto a un anno fa: a questo punto della stagione erano 37 i punti nella passata stagione, oggi invece non si superano i 33 punti.

Spicca invece il cammino del Bologna di Thiago Motta, che ha ben 12 punti in più rispetto a un anno fa, così come quello della Fiorentina di Italiano (7 punti in più). Sprofonda il Napoli: un anno fa i campioni d’Italia avevano conquistato ben 17 punti in più.

