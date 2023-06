Intervistato a Eurosport, Olivier Giroud ha parlato così dell’addio al calcio di Ibrahimovic, ormai suo ex compagno al Milan

«Zlatan, quando sono arrivato al Milan, non gliel’ho detto subito, ma ero un suo tifoso. Lui era uno dei miei giocatori preferiti. E’ un esempio per i giocatori, ha fatto tanto per il calcio e per il Milan. Eravamo molto emozionati di vederlo ritrarsi. Dopo la partita non mi aspettavo la fine della sua carriere, ma è stato un bell’omaggio ed è stato un privilegio ed un piacere giocare con lui»

