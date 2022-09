Giroud sul Mondiale: «È frustrante vivere con l’incertezza della convocazione». Le parole dell’attaccante francese

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di TeleFoot delle sue speranze di essere convocato al Mondiale. Ecco le parole dell’attaccante del Milan:

«Sono a disposizione dell’allenatore, sono al fianco della squadra. Sento di essere uno di loro, come i miei compagni. Se l’allenatore riterrà di aver bisogno di me, io ci sarò. Sa come la penso. Ora, come dice lui, ci sono cose che si evolvono e altre che non si evolvono. Rimane il dubbio. È frustrante vivere con questa incertezza Sì… Ma ancora una volta, è il campo ad avere la precedenza. Sono concentrato su quello che devo fare in campo e sarà lui (Deschamps, ndr) a decidere».

The post Giroud sul Mondiale: «È frustrante vivere con l’incertezza della convocazione» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG