Tempo di addii, di saluti. Sembra ormai inevitabile il commiato tra Giroud e il Milan al termine della stagione. Il francese ha di fatto accettato il trasferimento ai Los Angeles FC che, come riporta The Athletic, sta formalizzando il tutto per rendere operativo il trasferimento in America al termine della stagione e del contratto ancora in essere, fino al giugno prossimo, con il Milan.

Giroud a Los Angeles dopo Euro 2024

La finestra dei trasferimenti in America aprirà il prossimo 18 luglio, esattamente quattro giorni dopo la fine della rassegna europea di calcio che si terrà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. The Athletic sottolinea infatti che il club californiano stia finalizzando l’accordo per ingaggiare Oliver Giroud dal Milan. L’accordo prevede l’arrivo del francese alla scadenza del suo contratto con i rossoneri, si unirà ai Los Angeles FC al termine di Euro 2024.

L’indizio social

Sul profilo Instagram dei Los Angeles FC ha postato un reel decisamente molto interessante e che, viste le ultime indiscrezioni circa il futuro di Giroud, suona come un vero e proprio indizio di mercato. Si vede un cappellino del club essere impacchettato per una consegna internazionale e, cosa ancora più interessante, si può notare la caption decisamente ambigua che recita testualmente: “Bonne nuit“. Tradotto dal francese, come facilmente intuibile, significa buona notte. Giroud e i Los Angeles FC sono più vicini che mai.

