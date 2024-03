Zlatan Ibrahimovic entra sempre più nel progetto del Milan. Lo svedese gestirà da vicino il futuro di Pioli e anche il mercato.

Era chiaro fin dalle parole di Cardinale quando affermava che Ibrahimovic sarebbe stata la sua voce a Milanello e non solo. Lo svedese da quel momento è stato insignito, investito, di una carica che era evidente andasse ben oltre quella formale di Senior Advisor di RedBird. Le prime mosse non mancano ad arrivare, Ibrahimovic si sta letteralmente prendendo il Milan. Da Lui dipenderà il futuro di Pioli e la direzione del prossimo mercato estivo. Tuttosport, sulle proprie colonne, ha tracciato i contorni e i dettagli del “nuovo” ruolo” di Zlatan Ibrahimovic

Il futuro di Pioli

Ibrahimovic è pronto a stravolgere il Milan mettendo mano su tre temi decisamente molto importanti e da cui, inevitabilmente, dipenderà il futuro del Club di Via Aldo Rossi. Il primo nodo da sciogliere – sottolinea Tuttosport – sarà il tema allenatore. Lo svedese in più occasioni è sceso in campo personalmente per prendere le difese di Pioli, affermando senza possibilità di contradditorio la propria fiducia nei confronti del tecnico. Tuttosport sottolinea che “molto passerà dai risultati di fine stagione però Ibra – prosegue il giornale di Torino – sa bene quanto Pioli abbia inciso sulla rinascita del Milan e cosa potrà ancora dare ai giocatori”.

Capitolo mercato

Ibrahimovic avrà voce in capitolo anche in seno alle strategie del prossimo mercato. Tuttosport sottolinea infatti che “sarà sicuramente coinvolto da Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio e che sia molto probabile che Ibra raccolga l’eredità di Paolo Maldini. Mettendoci la faccia, forte della sua storia calcistica, per convincere i giocatori a sposare il progetto rossonero”. In tal senso appare “ovvio che la prima indicazione sarà per il futuro numero “9”, quello che dovrà sostituire Olivier Giroud, destinato ai Los Angeles FC“.

Milan Under 23

Il Milan da tempo sta cullando il progetto e la realizzazione di una propria squadra giovanile dove poter coltivare i giovani talenti in erba del proprio settore giovanile. Ibrahimovic ha ufficiosamente portato al Milan Jovan Kirovski, ex direttore tecnico dei Los Angeles Galaxy ( a breve la firma, ndr ), che diventerà il dirigente di riferimento per quella sezione se il club rossonero riuscirà a completare il progetto di creare una seconda squadra – l’Under 23, da iscrivere al campionato di Serie C“. Tuttosport riporta infatti che “sarà l’anello di congiunzione tra l’area tecnica della Prima Squadra e Vincenzo Vergine, responsabile dell’intero settore giovanile del Milan”. Per quanto riguarda poi quella che sarà la guida tecnica del Milan Under 23 “la scelta più logica sarebbe promuovere Ignazio Abate, amico di Zlatan, che sta facendo bene con la Primavera e già conosce tutti i talenti sotto contratto”.

