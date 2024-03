La Gazzetta dello Sport ha commentato l’acquisto di Pulisic paragonandolo a Roberto Donadoni, vecchia gloria del Milan.

La Gazzetta dello Sport ha redatto una sorta di pagellone in merito agli acquisti più chiacchierati e ridondanti dell’ultima sessione di mercato. In casa Milan sono arrivate molte facce nuove, alcune di esse hanno fatto davvero molto bene dimostrando sul campo di essere valsi l’investimento fatto dalla società. Uno di questi è senza dubbio Christian Pulisic. L’americano, soprannominato Capitan America, ha decisamente stregato tutti, anche La Gazzetta dello Sport che lo promuove a pieni e scomoda una vecchia gloria rossonera a cui paragonarlo.

Christian Pulisic 7,5

Sufficienza superata con ampio per Pulisic nel pagellone proposto da La Gazzetta dello Sport. La rosea non ha dubbi nel premiare l’operazione del Milan per l’ex giocatore di Borussia Dortmund e Chelsea che, alle casse rossonere, è pesata 20 milioni. L’esterno convince molto “perchè usa la testa, ricerca l’essenzialità, ed è difficile – prosegue La Gazzetta – che si smarrisca in una giocata fine a se stessa: che sia un tacco o uno “scavetto”, sceglie la soluzione più difficile quando è convinto che possa generare qualcosa di importante“.

Pulisic nuovo Donadoni?

Il paragone è certamente illustre, da far tremare i polsi. Roberto Donadoni ha scritto alcune pagine meravigliose di storia rossonera, risultando uno dei più amati ancora oggi tra i tifosi del Milan. La Gazzetta però non ha dubbi e sottolinea che “ricorda un po’ Roberto Donadoni, rispetto al quale è forse meno talentuoso, ma altrettanto efficace“. Donadoni o non Donadoni, Pulisic è senza ombra di dubbio uno se non l’acquisto più indovinato dell’ultima sessione di mercato rossonera.

