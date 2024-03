La Gazzetta dello Sport ha commentato l’acquisto di Loftus-Cheek affermando sia meglio di Tonali e simile a Rijkaard.

La Gazzetta dello Sport ha redatto una sorta di pagellone in merito agli acquisti più chiacchierati e ridondanti dell’ultima sessione di mercato. In casa Milan sono arrivate molte facce nuove, alcune di esse hanno fatto davvero molto bene dimostrando sul campo di essere valsi l’investimento fatto dalla società. Uno di questi è senza dubbio Ruben Lofttus-Cheek. Il centrocampista inglese ex Chelsea, superato il primo scetticismo, ha decisamente stregato tutti, anche La Gazzetta dello Sport che lo promuove a pieni voti e scomoda una vecchia gloria rossonera a cui paragonarlo.

Db Roma 24/04/2022 – campionato di calcio serie A / Lazio-Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Sandro Tonali

Meglio di Tonali e acquisto top

Sebastiano Vernazza, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha sottolineato la grande incidenza di Loftus-Cheek nel Milan. Nel suo pagellone gli regala un lodevole 7,5 affermando anche che “neppure Tonali incideva come lui – in riferimento a Loftus-Cheek – , inglese dalla fisicità imponente e giocatore polivalente, capace di spalmarsi su 40-50 metri, tra mediana e trequarti, ha dimostrato di valere tutti i 20 milioni, bonus inclusi, che è costato”. Il giornalista della rosea prosegue poi sottolineando i numeri dell’inglese in maglia numero 8, nello specifico Vernazza ha ricordato i “nove gol tra campionato ed Europa League che gli valgono la qualifica di attaccante aggiunto del Milan. L’uomo in più, il centrocampista che non c’era”. Infine poi ha sottolineato che “Loftus-Cheek è un pilone su cui appoggiarsi nelle due fasi, un numero 8 che sa farsi 10 o 9 secondo situazione, un gran colpitore di testa. Quando arriva lanciato in area, è difficile arginarne la muscolarità”.

Loftus-Cheek come Rijkaard?

Il paragone potrebbe apparire forte, anche forzato, ma le doti del nuovo numero 8 rossonero sono assolutamente strabilianti e non passano di certo inosservate. Il giornalista della rosea infatti senza remore ha affermato che “Loftus-Cheek sembra un nipotino di Rijkaard, il perno del Milan di Sacchi, una vita fa. Non ne ha le stesse visioni, ma la presenza scenica sì, c’è tutta”.

L’articolo Gazzetta, Loftus-Cheek: “Meglio di Tonali, sembra Rijkaard” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG