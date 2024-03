Il caso riguardante Leao e lo Sporting Lisbona non è ancora chiusa. Ecco le ultime novità sulla vicenda.

Il caso riguardante Leao e lo Sporting Lisbona sembra una telenovela senza fine. Sono emerse infatti importanti novità che potrebbero ribaltare quanto stabilito mesi fa. Il Lille infatti aveva pagato in favore del club lusitano 19,7 milioni di euro e, in virtù di ciò, il caso sembrava chiuso. Una nuova doppia sentenza del TAS di Losanna invece sembra poter riaprire la vicenda.

Rafael Leao

Le sentenze del TAS di Losanna

Secondo quanto riferito da Record, quotidiano portoghese, il caso Leao-Sporting sarebbe tutt’altro che chiuso. Nella giornata ieri infatti il TAS di Losanna ha tenuto due sentenze, più nello specifico una per ogni ricorso presentato dallo Sporting. Quest’ultimo infatti ha avanzato la richiesta di dover ricevere i 45 milioni di euro previsti dalla clausola di Rafael Leao. Il club lusitano sarebbe irremovibile su questa posizione e pare non essere intenzionato a rinunciare a quanto crede gli spetti.

La posizione del Milan e di Leao

Record sottolinea che i tempi non saranno affatto brevi, la soluzione del caso sarebbe quindi lontana dal suo epilogo. Da ciò che filtra però né il Milan e né Rafa Leao sarebbero più coinvolti nei fatti che, al momento, sembrano riguardare solo i due club: Lille e Sporting Lisbona. Sospiro di sollievo sia per il giocatore che per il Club di Via Aldo Rossi che, nella passata stagione, hanno dovuto affrontare anche questa spinosa situazione prima di legarsi in matrimonio in un rinnovo che volevano fortemente entrambe le parti.

