Giroud vuole il derby di sabato contro l’Inter: è corsa contro il tempo per il francese. Le sue condizioni

Giroud stringe i denti e lavora il più possibile per scendere in campo dal primo minuto sabato nel derby contro l’Inter. In casa Milan filtra ottimismo circa il suo recupero.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport la cattiva notizia è che la caviglia non guarisce, la buona però è che Giroud proverà a forzare un po’ tra oggi e domani per essere in gruppo a partire da giovedì.

