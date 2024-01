Il Giudice sportivo ha deliberato dopo i fatti avvenuti nel match della 18^ giornata di Serie A tra Genoa e Inter: le decisioni

Ecco tutti i provvedimenti disciplinari deliberati dal Giudice Sportivo, dopo la 18^ giornata di Serie A e, in particolare, il match tra Genoa e Inter.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 13° del primo tempo, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa sette minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)

BARELLA Nicolo (Internazionale): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione)

SECONDA SANZIONE

MKHITARYAN Henrikh (Internazionale)

L’articolo Giudice sportivo, i provvedimenti dopo Genoa Inter: tutti i dettagli proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG