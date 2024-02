Ecco tutti gli squalificati della 24esima giornata di campionato. Le decisioni del giudice sportivo Serie A

La Lega Serie A ha emesso un comunicato per quanto riguarda gli squalificati per la prossima giornata di campionato. Le decisioni del giudice sportivo.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE WINTER Koni (Genoa): doppia ammonizione per comportamento

scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AEBISCHER Michel (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DA SILVA Danilo Luiz (Juventus): per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DOS SANTOS LOURENCO DA SILVA Ederson Jose (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato

(Quinta sanzione).

GENDREY Valentin (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PEREYRA Roberto Maximil (Udinese): per comportamento scorretto

nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RANIERI Luca (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

REIJNDERS Tijjani Martinu (Milan): per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROVELLA Nicolo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti

di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli): per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SUSLOV Tomas (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

WALUKIEWICZ Sebastian (Empoli): per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

