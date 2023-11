È arrivata la decisione del Giudice Sportivo sulla squalifica di Giroud dopo l’espulsione in Lecce Milan di Serie A

l’attaccante è stato squalificato per due giornate per “proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara“.

