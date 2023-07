Giugliano: «Rivalità tra blocco Juve e blocco Roma in Nazionale? Quando siamo qui…». Parla la centrocampista giallorossa

Manuela Giugliano, centrocampista della Roma femminile e della Nazionale, ha parlato così del rapporto delle giallorosse con le giocatrici della Juventus Women.

Le sue parole: «È una grande soddisfazione per noi, per la società, ma soprattutto per tutto il calcio femminile italiano. Se siamo qui in tante vuol dire che ci reputano importanti ed è un’iniezione di autostima in più. Rivalità con la Juve? In Nazionale non esistono blocchi, siamo un gruppo unito».

