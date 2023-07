Berardi, clamoroso Lotito: «Ha firmato con la Juventus, ma poi ha strappato il contratto». La rivelazione del presidente della Lazio

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato dal ritiro di Auronzo di Cadore anche di calciomercato Juve. Questo il retroscena su Berardi.

Le sue parole: «Ho parlato con il Sassuolo, non è mai stato messo in vendita. A parte che chiedono una cifra spaventosa, ma non è in vendita. Poi parliamo di un ragazzo che ha firmato un contratto con la Juventus e poi lo ha strappato».

