Ai microfoni di Radio Bianconera, Domenico Marocchino ha parlato di Juventus.

VLAHOVIC – «È un punto interrogativo per la Juventus e per chi lo acquista, ma più per la Juventus che ha il rischio di vendere un giocatore che ha fatto sì un campionato sottotono, ma senza sapere effettivamente se quella dell’anno scorso sia stata una parentesi oppure se su di lui si siano sbagliate le valutazioni che erano state fatte. Di certo tra il serbo e Chiesa, è più facile trovare un sostituto di Chiesa».

KESSIE – «L’ipotesi Kessie a centrocampo mi riscalda fino ad un certo punto, mi scaldano le sue qualità, ma non mi pare un giocatore con una grande intelligenza come lo era Khedira o con uno spiccato dinamismo come Matuidi».

