Retegui al Genoa: il saluto dell’ex obiettivo Juve al Tigre dopo l’ultima partita disputata col club argentino

Retegui sta per diventare un giocatore del Genoa. L’attaccante lanciato in Nazionale da Mancini, in passato accostato anche alla Juve in chiave mercato, ha dedicato un messaggio di saluto al Tigre dopo l’ultima partita disputata col club argentino.

IL SALUTO DI RETEGUI – «Porterò i colori del Tigre nel cuore per tutta la mia vita, un giorno tornerò. Vengo dalla strada. La mia famiglia è al mio fianco e compio questo passo con l’animo in pace».

