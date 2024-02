Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha commentato le voci sulle possibili dimissioni di Beppe Marotta dal consiglio federale

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha commentato le voci su una presunta richiesta di dimissioni di Marotta da rappresentante delle società di A all’interno del consiglio federale. Le sue parole al termine dell’assemblea della Lega Serie A.

DIMISSIONI MAROTTA – «Non conosco queste voci, non è stata avanzata questa richiesta. Ritengo Marotta, come Galliani, uno dei migliori dirigenti degli ultimi decenni, quindi nel caso non mi avrebbe visto favorevole. Sicuramente andare oggi a rappresentare un’istanza solo con altre due squadre (Juventus e Milan, oltre all’Inter, ndr) di cambio del format, da 20 a 18, non affrontando i temi fondamentali non mi vede d’accordo. Ma non è per questo che avrei chiesto le dimissioni di qualcuno, tantomeno di Marotta».

