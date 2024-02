L’attaccante iraniano del Porto si trasferirà a Milano a partire dalla prossima stagione: le conferme che arrivano in merito sono sempre maggiori.

Mancano ancora diversi mesi alla fine di questa stagione ed il calciomercato è chiuso ma l’Inter si muove sul mercato dei parametri zero con largo anticipo e sembra sempre più probabile che due acquisti siano già stati perfezionati.

Ausilio Marotta Antonello

L’accordo

L’esperto di mercato Fabrizio Romano si sbilancia e parla espressamente su X di visite mediche programmate per Mehdi Taremi del Porto: ciò significa che i nerazzurri hanno trovato l’accordo per un trasferimento a parametro zero. Il collega aggiunge anche i dettagli del contratto che l’iraniano firmerà a breve;: si tratta di un biennale con opzione per una terza stagione. Taremi è un centravanti classe 1992 (ha 31 anni) dotato di buon fisico che ha giocato negli ultimi 5 anni al Porto: i tifosi nerazzurri ricorderanno quanto pericoloso fu agli ottavi di Champions League della passata stagione soprattutto nella gara di ritorno. L’attaccante prenderà il posto di Alexis Sanchez che quasi certamente saluterà i nerazzurri a fine stagione, quando cioè scadrà il suo contratto.

Il retroscena

L’iraniano la scorsa estate fu vicinissimo al Milan: i rossoneri aveva l’accordo col club lusitano quando mancavano meno di 2 giorni al gong del mercato estivo ma l’affare saltò per le richieste dell’entourage del centravanti. Il Milan alla fine virò su Jovic, centravanti che ultimamente sta facendo abbastanza bene.

