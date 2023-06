Il giornalista Mario Giunta si è espresso sulla finale di Champions League tra Inter e Manchester City, con un paragone col passato

In diretta da Sky Sport, Mario Giunta si concentra sull’attesa e rovente finale di Champions League di sabato 10 giugno tra Manchester City e Inter.

Il giornalista fa un salto nel passato, ricordando come il Milan in quello stesso stadio perse la finale col Liverpool:

LE PAROLE- «Questo stadio ha già ospitato una finale, persa però dal Milan contro il Liverpool. L’Inter è pronta a fare la storia personale, ma anche della recente Champions League. La città è molto viva, in tutti i punti si vive la tensione per la partita. Abbiamo intercettato i tifosi dell’Inter, il loro umore è bello carico, ci credono nonostante la premessa. In Europa questa squadra ha fatto il suo, se l’è giocata con tutti e ha saputo soffrire nei momenti delicati. Si è guadagnato la finale passando per il Portogallo e il derby con il Milan, manca l’ultimo chilometro».

