Procede la marcia di avviamento alla partita delle partite: i nerazzurri avranno tutta la rosa a disposizione, ora sta al tecnico schierare la formazione migliore.

L’Inter recupera anche Correa e Mkhitaryan per la gara di sabato contro il Manchester City e ora i dubbi di formazione di Inzaghi diventano due. Oltre al solito ballottaggio tra Dzeko e Lukaku in attacco, c’è infatti quello tra l’armeno e Brozovic.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport l’ex Roma è perfettamente ristabilito ma è un po’ indietro a livello di condizione fisica: Mkhitaryan farà di tutto per giocare dal primo minuto. Dalla sua parte pendono anche la grandissima esperienza internazionale, utilissima in gare come quella di sabato, ed il fatto che nei match decisivi ha giocato lui e non il croato. Al momento comunque è in leggerissimo vantaggio l’ex Dinamo Zagabria.

