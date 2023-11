Giunti crede nel Milan: «Non è una partita scontata. Su Theo e Reijnders…». Tutte le parole dell’ex tecnico della Primavera

L’ex allenatore del Milan Primavera Giunti ha parlato a TMW Radio della stagione rossonera, del difficile momento e della sfida contro il PSG.

PERIODO – «Non è un periodo facile, il Milan a livello di condizione sta pagando qualcosa. Bisogna ritrovare la tranquillità di qualche settimana fa, ma la prossima sfida con il Paris Saint Germain non sarà facile. Servirà il 110% da parte di tutti».

REIJNDERS – «Reijnders si è allineato purtroppo al rendimento della squadra. Lo avevo identificato come acquisto azzeccato della società, così come Loftus-Cheek. Pioli comunque ha fiducia nell’olandese e sono sicuro che tornerà a farci vedere le cose di inizio campionato. Ha nelle corde inserimenti, visione e valori tecnici».

SUL PSG – «Non darei già la partita scontata con il Psg. La gara d’andata è finita in un certo modo, con iniziative che non dovevano essere concesse. Penso però che il Milan abbia le carte per giocarsela, anche guardando alla prestazione che era stata sfoderata contro il Newcastle, che poi aveva battuto proprio i francesi».

