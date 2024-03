Cristiano Giuntoli ha concesso un’intervista a Sky Sport prima di Juve Genoa.

«E’ stata un’idea che abbiamo fatto col mister e abbiamo condiviso con i ragazzi. Siamo stati molto contenti di stare insieme. Alla fine siamo stati una serata in più insieme. Volevamo rimarcare il fatto che per noi questa è una partita molto importante perché ci permetterebbe di consolidare lap osizione, provare come dice il mister di arrivare almeno secondi. Sarebbe importante fare risultato, quindi siamo tutti convinth che possa essere servito. Vediamo»

