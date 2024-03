La Juve ospita il Genoa per la ventinovesima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato all’Allianz Stadium) -La Juventus dopo il pareggio in casa contro l’Atalanta per 2-2, vogliono tornare als successo che manca dalla sfida contro il Frosinone. Allegri va a caccia di un posto Champions e per farlo recupera Rabiot dall’infortunio e Vlahovic dalla squalifica, ma perde Arek Milik. Segui la diretta qui LIVE dalle 12:30

Juve Genoa 0-0: sintesi e moviola

FISCHIO DI’INIZIO

1′ Genoa che si affaccia subito in avanti con l’iniziativa offensiva d Vasquez: pallone che finisce sul fondo.

2′ Genoa che ora, su una giocata difensiva pasticcia un po’, Vlahovic mette pressione al portiere che spazza via.

3′ Juve in avanti con la giocata di McKennie: chiuso in angolo. Dal corner Gatti viene anticipato e chiuso. Ripartono gli ospiti.

5′ Chiusura di Locatelli su Badelj nei pressi dell’area bianconera: l’arbitro fischia fallo.

7′ Genoa vicinissimo al vantaggio: dagli sviluppi di un corner di Gudmundsson, Bani stacca di testa: grande parata di Szczesny.

8′ Retegui infastidisce Szczesny, pronto a rilanciare dal fondo: l’arbitro ferma tutto.

12′ Batti e ribatti da un’area all’altra: alla fine l’arbitro fischia fallo su Vitinha.

13′ Juve che prova a costruire a metà campo con Locatelli, chiude bene la difesa ospite.

14′ Contropiede Juve con la bella apertura di Chiesa per Cambiaso, che nei pressi dell’area rossoblù prova a cercare Vlahovic: pallone fuori.

16′ Ottima chiusura di Kostic su Gudmundsson, lanciato in contropiede sulla fascia destra. L’arbitro fischia fallo.

18′ Bella idea e giocata di Kostic in fase offensiva: l’esterno non trova però la collborazione dfegli attaccanti.

19′ Genoa che torna in avanti con il cross in area di Vitinha: Cambiaso di petto chiude e Szczesny raccoglie.

20′ Juve pericolosa con la bella giocata di Chiesa per l’incursione in area di Miretti: il centrocampista finisce a terra, ma l’arbitro a due passi non fischia.

22′ Genoa in avanti con il coast to coast di Vitinha, passaggio al limite dell’area per Retegui: il suo tiro però finisce alto sopra la traversa.

24′ Occasione Genoa: Spencer crossa in area sul fondo, Cambiaso chiude in angolo prendendosi qualche rischio.

26′ Bianconeri che tornano timidamente in avanti: la conclusione di Gatti da fuori viene bloccata però a terra da Martinez.

27′ Genoa che prova a rendersi pericoloso con la conclusione dalla distanza di Badelj: pallone fuori.

29′ Juve che prova a cercare un’occasione da gol con Chiesa, il numero 7 però perde il pallone.

31′ Occasionissima Juve: Kostic sulla sinistra mette dentro per Gatti in area: la difesa devia in angolo la sua conclusione bassa.

34′ Occasione Genoa con la punizione di Gudmundsson, respinge la dfìifesa bianconera.

35′ Sulla ripartenza la Juve non concretizza l’azione, che si perde tra i piedi prima di Chiesa e poi di Miretti.

36′ Juve in avanti con Chiesa che nei pressi dell’area di rigore viene chiuso da Spence: corner per i bianconeri.

38′ Ammonito Danilo dopo un fallo su Vitinha lanciato in contropiede.

40′ Conclusione del Genoa con Messias alta, controlla Szczesny.

43′ Spreca la Juventus in contropiede: prima sbaglia Vlahovic a metà campo, che poi non trova sull’1 contro 1 a dare il pallone a Chiesa.

1 minuto di recupero allo Stadium

FINE PRIMO TEMPO

Migliore in campo Juve: a fine partita

Juve Genoa 0-0: marcatori e tabellino

Reti:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Yildiz, Iling-Jr., Kean, Weah, Rugani, Rabiot, Djalo, Nicolussi C., Nonge

GENOA (3-4-1-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Messias, Badelj, Frendrup; Gudmundsson; Retegui, Vitinha. All. Gilardino. A disp. Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Strootman, Vogliacco, Malinovskyi, Cittadini, Ankeye, Pittino, Haps.

Arbitro: Antonio Giua della sezione di Olbia.

Ammoniti: 38′ Danilo

Juve Genoa: il pre-partita:

12:18 – Finisce il riscaldamento allo Stadium, a breve il fischio d’inizio.

11:50 – Iniziato il riscaldamento delle due squadre allo Stadium.

Gli 1⃣1⃣ titolari scelti per la gara di oggi #JuveGenoa pic.twitter.com/6k7fu4fOSg — JuventusFC (@juventusfc) March 17, 2024

9:30 – Dusan Vlahovic è andato a segno in ciascuna delle ultime sette presenze contro squadre che iniziavano la giornata nella parte bassa della classifica di Serie A, realizzando ben 10 gol; l’ultima sfida di questo tipo in cui è rimasto senza segnare risale proprio al match d’andata contro il Genoa, il 15 dicembre scorso.

9:00 – Nelle ultime sette giornate (dall’inizio del 22° turno), la Juventus ha raccolto sei punti (1V, 3N, 3P) e solo quattro squadre hanno avuto un rendimento inferiore; inoltre, i bianconeri hanno subito due gol in ciascuna delle ultime quattro gare e non arrivano a cinque dal marzo 1962.

