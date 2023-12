Giuntoli a Sky: «Noi l’anti-Inter? Lo dice Marotta. Rinnovi e mercato, vi dico tutto». Le dichiarazioni del dirigente della Juve

Cristiano Giuntoli, presente al Gran Galà del Calcio, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport. Le dichiarazioni del dirigente della Juve.

RITROVARE I PROTAGONISTI DEL NAPOLI – «Molto emozionante ritrovarli, però il mio presente e futuro è la Juventus».

JUVE L’ANTI-INTER – «Questo ve lo ha detto Marotta, che è un maestro per tutti noi. Negli ultimi anni le cose non sono andate come loro desideravano. Sono sempre partiti da favoriti e quest’anno magari cercano di divedere le responsabilità. Noi siamo consci delle nostre forze, puntiamo al quarto posto ma non evitiamo di sognare ai nostri calciatori».

DUELLO PER LO SCUDETTO – «È passato troppo poco tempo, non fa testo e dobbiamo aspettare. Siamo molto contenti dei ragazzi e del mister, abbiamo creato un bellissimo gruppo, però la strada è molto lunga».

RINNOVI – «Quale sarà il prossimo? Stiamo parlando un po’ con tutti, vogliamo dare continuità a questo gruppo. Nessuno in particolare, ma siamo fiduciosi che possano continuare con noi nel futuro».

MERCATO DI GENNAIO – «Intanto vogliamo continuare con il nostro progetto di sostenibilità e competitività. Per fare questo dobbiamo essere molto attenti alle occasioni che arriveranno più avanti. In questo momento pensiamo ai nostri calciatori, ce ne sono tanti bravi che hanno giocato poco come Nicolussi Caviglia e Iling. Contiamo che loro ci possano dare una grande mano».

SOULE’ – «Soulè è molto bravo e sta facendo bene, siamo molto contenti. Vuol dire che il programma e il percorso che abbiamo segnato sta dando buoni frutti. Per il futuro non lo so, speriamo che possa giocare nella Juventus».

