Gran Galà del Calcio: presenti tre calciatrici della Juventus Women nella Top11 della Serie A Femminile 2022/23 – FOTO
È in corso il Gran Galà del Calcio 2023. Svelata la Top 11 della scorsa Serie A Femminile, tre le calciatrici della Juventus Women presenti: si tratta di Boattin, Grosso e Caruso.
#GGDC2023
La #Top11 della #SerieA Femminile 2022/23
FRANCESCA DURANTE
LISA BOATTIN
CARINA WENNINGER
ELENA LINARI
MOEKA MINAMI
JULIA GROSSO
ARIANNA CARUSO
GIADA GREGGI
ANDRESSA ALVES DA SILVA
TABITHA CHAWINGA
EMILIE HAAVI#GranGalàDelCalcio pic.twitter.com/bpWVP0KNfE
— Gran Galà del Calcio AIC (@GranGalaAIC) December 4, 2023
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