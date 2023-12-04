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Gran Galà del Calcio: presenti tre calciatrici della Juventus Women nella Top11 della Serie A Femminile 2022/23 – FOTO

È in corso il Gran Galà del Calcio 2023. Svelata la Top 11 della scorsa Serie A Femminile, tre le calciatrici della Juventus Women presenti: si tratta di Boattin, Grosso e Caruso.

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ultimo aggiornamento: 04-12-2023

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