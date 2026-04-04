Salta il primo colpo della Juventus, fumata nera: offerta ritirata

La trattativa che molti tifosi bianconeri aspettavano con una punta di ottimismo sta prendendo una piega che nessuno aveva davvero messo nel conto fino a poche settimane fa: il colpo difensivo da tempo ventilato potrebbe non concretizzarsi affatto. È un fatto che la Juventus stia monitorando da tempo un centrale di grande esperienza, uno di quei profili che si pensava potessero rinforzare subito la retroguardia, ma oggi quell’idea rischia seriamente di sfumare, non per questioni tecniche ma per un nodo che ha poco a che vedere col campo.

La vera rottura, stando a quanto riferisce Tuttosport, riguarda le aspettative economiche tra le parti, con la società piemontese che ha comunicato agli agenti di Marcos Senesi di non essere disposta a offrire quanto richiesto e, più nel dettaglio, non intende garantire un ingaggio da 5 milioni di euro netti all’anno che l’entourage aveva posto come condizione per accettare il trasferimento.

Il nodo economico per Senesi e le ripercussioni sulla Juve

Questa fumata nera, se così finirà, avrà conseguenze reali sulla campagna acquisti juventina: senza un accordo con il difensore sudamericano bisognerà guardare altrove o rivedere completamente la strategia di rinforzo in difesa. E non è un dettaglio: il mercato non è infinito e ogni scelta economica si riflette su quelle tecniche. Se si rinuncia a un profilo come questo a parametro zero perché non si trova un’intesa sui numeri, significa che altrove, magari in Inghilterra o in Spagna, saranno pronti a spendere qualcosa in più e ad ottenere ciò che qui a Torino non si è riusciti a fare.

Il nodo ingaggio sposta ogni prospettiva: ora resta da vedere se con un ridimensionamento delle richieste Senesi sceglierà comunque la Juventus o se opterà per un’altra destinazione, magari dove gli offriranno ciò che qui non si è voluto mettere sul tavolo. È una dinamica che riguarda non solo una singola trattativa ma l’idea stessa di come i grandi club italiani stanno affrontando il mercato oggi, con bilanci sotto controllo e scelte che non sempre coincidono con ciò che il cuore del tifoso desidera.