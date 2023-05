Giuntoli alla Juventus? Il ds può portarsi dietro due dirigenti dal Napoli. Entrambi potrebbero seguirlo nell’avventura a Torino

Come riporta il Corriere Torino in caso di fumata bianca tra Cristiano Giuntoli e la Juventus potrebbe essere Stefano Stefanelli (in uscita dal Cesena) a prendere il timone della Next Gen, con Giuseppe Pompilio (braccio destro di Giuntoli) a rappresentare forse l’unica eccezione del veto di De Laurentiis per quel che riguarda gli altri dirigenti attualmente al Napoli.

Nonostante stia prendendo quota pure il nome del capo scouting Maurizio Micheli, molto legato allo stesso De Laurentiis.

