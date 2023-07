Giuntoli aspetta Allegri: da lunedì si programma il mercato Juve. Il direttore sportivo aspetta il ritorno dell’allenatore

Lunedì mattina, ci sarà l’incontro tra Giuntoli e la Juve in cui il direttore sportivo e l’allenatore continueranno a pianificare il mercato dei bianconeri e non solo.

A spiegarlo è Gazzetta.it che svela come i due già da diversi giorni sono in contatto telefonico. Allegri dovrebbe rientrare domenica sera a Torino e il giorno dopo, durante le visite mediche dei giocatori, incontrerà il nuovo ds. Giuntoli sfrutterà l’occasione anche per conoscere i collaboratori di Max e per iniziare a parlare con gli stessi calciatori.

