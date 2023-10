Giuntoli fa dietrofront dopo le polemiche al Festival dello Sport per le sue parole sulle donne: «Chiedo scusa a chi si è sentito offeso»

Giuntoli alle Iene ha fatto dietrofront sulle parole che aveva detto al Festival dello Sport a Trento sulle donne. Queste le scuse del Football Director della Juve riprese dal Corriere di Torino.

GIUNTOLI – «Ho fatto sicuramente un esempio infelice. Questo mi dispiace e chiedo scusa a tutte le persone che si sono sentite offese, uomini e donne. Credo che in famiglia ci si debba sempre aiutare e dividere in maniera equa tutti i lavori che ci sono da fare. Io in casa spesso cucino».

