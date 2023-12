Giuntoli fa due nomi: «Mercato? Contiamo su di loro». Le dichiarazioni del dirigente della Juventus

Cristiano Giuntoli, presente al Gran Galà del Calcio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le parole del dirigente della Juve sul mercato.

MERCATO DI GENNAIO – «Intanto vogliamo continuare con il nostro progetto di sostenibilità e competitività. Per fare questo dobbiamo essere molto attenti alle occasioni che arriveranno più avanti. In questo momento pensiamo ai nostri calciatori, ce ne sono tanti bravi che hanno giocato poco come Nicolussi Caviglia e Iling. Contiamo che loro ci possano dare una grande mano».

