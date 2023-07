Giuntoli Juve, da Napoli: «La stampa lo esalta solo da quando è andato lì». Così il dirigente sul giornalista

Valter De Maggio, nel corso di ‘Radio Goal‘ su Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus.

Le sue parole: «Non voglio dire che il Napoli non goda di buona stampa, però una cosa devo dirla. Ero in vacanza e ogni mattina leggendo i giornali in prima pagina c’era sempre Giuntoli. Io stimo il direttore, che per me è il miglior dirigente degli ultimi anni in Italia, ma tutte le prime pagine con la sua foto mi sembra eccessivo. E’ stato 8 anni a Napoli e a momenti nemmeno una foto a pagina 48 gli mettevano, ora va alla Juve e si impossessato dei quotidiani. Questo deve far riflettere».

