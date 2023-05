Giuntoli Juve, la rivelazione sul nuovo possibile direttore sportivo bianconero: in Premier lo cercano con grande insistenza

La Gazzetta dello Sport scrive così del possibile futuro di Cristiano Giuntoli, cercato dalla Juventus che vorrebbe affidargli il ruolo di direttore sportivo.

IL COMMENTO – «Sarebbero all’erta un paio di big della Premier, vedi Tottenham e Manchester United, tutte e due nella top 20 mondiale per fatturato. In Italia Giuntoli è marcato stretto dalla Juventus, che ha il ruolo scoperto. I piani dei bianconeri dipendono ancora dai verdetti della giustizia sportiva. È indispensabile uno specialista che occupi il vuoto lasciato prima da Paratici, poi da Cherubini. Giuntoli sarebbe l’uomo giusto al posto giusto per riavviare, con Allegri o chi per lui, il nuovo corso bianconero».

The post Giuntoli Juve, la rivelazione: «Pressing forte dalla Premier, la sua scelta…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG