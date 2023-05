Milan Inter, l’arbitro prima assegna il rigore ai nerazzurri e poi lo toglie dopo revisione dal Var: il parere anche di Calvarese

Attorno alla mezz’ora di Milan Inter l’arbitro Gil Manzano ha assegnato un rigore ai nerazzurri dopo la caduta in area di Lautaro. Dopo la revisione al var, il fischietto è tornato sui propri passi, visto che il contatto tra l’argentino e Kjaer non era falloso, come confermato anche da Calvarese a Prime Video.

Dijo el árbitro que siempre ño, haber si no nos pesa luego esta payasa da del becerro Lautaro que puso haber continuado la jugada y culminar el tercero del juego … #UEFAChampionsLeague pic.twitter.com/X3N1MYoqgS — Ubaldo Franco (@UbaldoDFR) May 10, 2023

LE PAROLE – «Secondo me, a vedere il replay, Kjaer non fa nulla per commettere fallo, anzi fa di tutto per evitare».

