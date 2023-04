Giuntoli Juve, arrivano nuove conferme sul passaggio del direttore sportivo in bianconero: il Napoli avrebbe già il sostituto

Pasquale Salvione, direttore del Corriere dello Sport online, ha parlato del possibile approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus ai microfoni di 1 Football Club.

LE PAROLE – «Bisognerà capire quale potrà essere il futuro del dirigente dopo il campionato. Andrà raggiunto questo risultato storico, e ci sarà tanto da festeggiare. In estate si assisterà a quello che potrà essere lo sviluppo della vicenda, considerando all’interesse forte soprattutto della Juventus. In tal senso, si è fatto il nome di Accardi, direttore attualmente all’Empoli, come probabile sostituto».

