Giuntoli Juve, voci su un possibile inserimento di Zielinski nell’affare per il direttore sportivo: ecco la risposta

Secondo quanto riferito da Sky Sport, sono circolate voci di un possibile inserimento di Piotr Zielinski nell’a trattativa’affare per il passaggio di Cristiano Giuntoli alla Juventus.

Nessuna conferma, però, di un interesse bianconero nonostante il contratto in scadenza del polacco nel 2024. Da Torino aspettano che il DS si liberi per conto suo e non hanno intenzione di avviare trattative.

