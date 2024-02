Giuntoli fa chiarezza: «L’obiettivo della Juventus è questo». Le parole del Football Officer della Juve prima del derby d’Italia

Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio di Inter Juve dell’obiettivo Champions, lo stesso del Milan. Le parole del Football Officer della Juve:

PAROLE – «E’ un premio perché il lavoro svolto dal mister è straordinario. Può essere anche un’opportunità per non perdere punti dalla prima… L’obiettivo nostro è il quarto posto, fino a che non l’abbiamo centrato, abbiamo quello».

