Marotta avvisa le rivali: «Scudetto? Nello sport bisogna essere ambiziosi, non arroganti». Le parole dell’amministratore delegato dell’Inter

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn della lotta scudetto in vista di Inter Juventus, decisiva anche per la rincorsa del Milan. Ecco le parole dell’amministratore delegato dell’Inter

PAROLE – «La finale ha dato una maggiore consapevolezza a questo gruppo fatto di ragazzi che non avevano assaggiato questo tipo di palcoscenici. C’è la convinzione di esser bravi, la convinzione di non aver paura a tenere l’asticella alta. Nello sport bisogna essere ambiziosi, non arroganti. E’ normale che l’Inter deve lottare per risultati importanti. Se avremo la capacità e il merito di arrivare primi bene, altrimenti faremo i complimenti a chi arriverà davanti a noi».

