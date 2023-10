Il direttore sportivo della Juve, Cristiano Giuntoli, ha voluto dire la sua in merito alla lotta scudetto con Inter e Milan

Intervenuto al Festival dello Sport, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, ha parlato così in merito alla lotta scudetto tra Juve, Inter e Milan.

LE PAROLE – «Ci sono progetti partiti prima, come quelli di Milan, Inter, lo stesso Napoli. Noi vogliamo crescere, tornare in Champions, lo scorso anno eravamo terzi ma non siamo in Champions. Portare la Juve in Champions aiuterebbe ad aumentare il valore dei giocatori e la loro autostima. Non facciamo voli pindarici, basta arrivare nelle prime 4. Poi in primavera vedremo».

L’articolo Giuntoli: «Scudetto? Ci sono progetti partiti prima come Inter e Milan» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG