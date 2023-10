L’ex giocatore di Inter e Roma, Nicolò Zaniolo è tra i calciatori coinvolti nel caso scommesse: queste le parole del suo avvocato

L’avvocato di Nicolò Zaniolo, Gianluca Tognozzi, ha risposto così sulle accuse fatte al suo assistito, ex Inter ed ex Roma, in merito al caso scommesse.

LE PAROLE – «Non ha mai scommesso. Lo ha detto anche a me. È possibile che abbia fatto giochi di carte come poker o blackjack su piattaforme online illegali, senza però sapere che lo fossero, ma chiariremo tutto. Rischi? Una ammenda di qualche centinaia di euro. Tutto questo a meno che ci fosse una reiterazione del reato così grande da rendere impossibile comminare solo una pena pecuniaria. E’ prematuro ipotizzare delle date certe per essere ascoltati, eventualmente, dagli inquirenti».

