Giuntoli, tour della Continassa con Calvo: sede, campi e J Hotel. Il nuovo dirigente della Juventus è rimasto colpito da una cosa

La Gazzetta dello Sport stamani racconta il giorno zero di Cristiano Giuntoli alla Continassa. Il dirigente si è fatto guidare da Francesco Calvo in un tour iniziato in tarda mattinata. Sede, campi, J Hotel dove ha pranzato… Giuntoli ha visionato tutto ed è rimasto colpito dalla modernità delle strutture bianconere. L’ex Napoli si è anche presentato al personale e ai dirigenti presenti.

Durante la visita il manager toscano ha incrociato anche Mattia De Sciglio e Paul Pogba, gli unici due calciatori già al lavoro al JTC. Il dirigente resterà a Torino anche oggi: non è previsto un incontro con Massiiliano Allegri, ancora in vacanza; con il tecnico della Juve però ci sono già stati colloqui telefonici. Il primo vertice tra i due andrà in scena la prossima settimana.

