L’ex calciatore Gianluca Zambrotta compie gli anni e la Juve sui social ha voluto fargli auguri di buon compleanno

Gianluca Zambrotta, oggi, compie gli anni e la Juve, tramite il suo profilo X, ha voluto fargli gli auguri di buon compleanno.

Nei suoi 7⃣ anni in è stato il giocatore con più presenze in Serie A: 217 gare in cui ha realizzato 7⃣ gol! Tanti auguri Gianluca! pic.twitter.com/QOMq3VVVik — JuventusFC (@juventusfc) February 19, 2024

MESSAGGIO – «Nei suoi 7 anni in bianconero è stato il giocatore con più presenze in Serie A: 217 gare in cui ha realizzato 7 gol! Tanti auguri Gianluca».

The post Gli auguri della Juve a Zambrotta – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG