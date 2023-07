Clamoroso in Spagna: gli azionisti del Valencia denunciano Carlo Ancelotti dopo le sue parole contro i tifosi per i cori razzisti contro Vinicius

In Spagna la APAVCF, l’associazione dei piccoli azionisti del Valencia, ha deciso di denunciare Carlo Ancelotti per le sue parole nel post partita dell’ultima partita tra i valenciani e il Real Madrid.

Nell’occasione Ancelotti aveva accusato di razzismo i tifosi avversari, che per tutta la partita hanno rivolto insulti a Vinicius, apostrofandolo come Mono, scimmia in Spagnolo.

